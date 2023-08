Cocaina consumata nell’asilo nido: una donna e un uomo finiscono nei guai

Incredibile ma vero: per sniffare una dose di cocaina avevano scelto il giardino di una scuola dell’infanzia a Fasano. A cogliere sul fatto la coppia di fasanesi è stata una pattuglia dei carabinieri. L’uomo e la donna, entrambi di giovane età, sono stati fermati dopo che, scavalcata la recinzione della scuola Martucci, si accingevano ad iniziare il loro festino a base di cocaina.

L'arrivo dei carabinieri



I militari dell’Arma li hanno identificati e hanno sequestrato il cipollotto di droga che avevano appresso. Per entrambi scatterà, così come previsto dalla legge, la segnalazione al Prefetto per l’avvio a loro carico del procedimento sanzionatorio.



Era da giorni che i residenti della zona dove è ubicata la scuola dell’infanzia Martucci segnalavano alle forze dell’ordine le sospette intrusioni notturne di una coppia di giovani nel giardino che circonda l’edificio scolastico. Ricevuta la segnalazione i carabinieri hanno intensificato i controlli soprattutto nelle ore serali e notturne attorno all’asilo.

Così l’altra sera nella rete dei militari dell’Arma è finita la coppia di giovani.

Tutto lascia pensare che si tratti dell’uomo e della donna che da qualche tempo venivano sistematicamente avvistati dai residenti nella zona limitrofa alla scuola materna mentre accedevano al giardino che circonda l’edificio scolastico di proprietà del Comune.



La circostanza che con il calare delle tenebre l’asilo sia deserto aveva invogliato la coppia di fasanesi a fare il loro “buen ritiro” per consumare la cocaina lontano da occhi indiscreti ma allo stesso tempo senza allontanarsi dalla città. Neanche il fatto che lo “sniffo” avvenisse in un luogo frequentato da bambini in tenera età aveva creato alcun problema alla giovane coppia. Sempre i carabinieri, ancora dopo una segnalazione da parte di alcuni residenti dall’ottimo “fiuto” hanno recuperato, all’interno di una cabina Enel posizionata all’interno del cantiere di piazza Mercato Vecchio, in pieno centro a Fasano, dosi di marijuana e hashish .

