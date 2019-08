Come nei fumetti di Linus: sulla spiaggia la schiusa delle uova. Nascono tre piccoli Woodstock

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le uova si schiudono e nascono tre pulcini di fratino. E' successo a Torre Pozzelle, marina di Ostuni. A rendere noto il lieto evento, è Enzo Suma, su Facebook. «Uccello bellissimo, a rischio estinzione - scrive Suma - la cui vita in questa epoca è parecchio dura, sia per la presenza di numerosi predatori e incognite climatiche, sia per il sempre maggiore disturbo dell'uomo e per le sue azioni negative. Con l’aiuto dei forestali dell’Arif e di alcuni volontari siamo riusciti a tutelare uno spazio della costa dal disturbo dell’uomo. Dopo un’attesa di 24 giorni sono finalmente schiuse tutte e tre le uova premiando così tutti gli sforzi fatti in queste settimane». Durante le quali sono state prese specifiche misure di tutela delle uova deposte lungo la costa.Guarda il video: