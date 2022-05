Centro chiuso e più bus navetta: città blindata per la Deejay Ten

Centro e lungomare off limits e servizio di bus navette potenziato. È tutto pronto per il ritorno della Deejay Ten di Bari che si terrà nella mattinata di domani. Riecco nel capoluogo pugliese la corsa podistica di Linus. Una grande festa dello sport che ha ormai fatto di Bari una tappa fissa, con l'obiettivo di riprendere le belle abitudini perse a causa della pandemia. Il capoluogo si prepara dunque a veder blindato il suo centro cittadino, con provvedimenti atti a garantire l'ordine pubblico necessario in vista della manifestazione podistica.

I due percorsi



Ci saranno due percorsi diversi per gli iscritti alla Deejay Ten: i podisti potranno decidere se effettuare 10 o 5 chilometri. Il percorso non competitivo di 10 chilometri, con partenza alle ore 9.30 da corso Vittorio Emanuele II, proseguirà per via Latilla, via San Francesco d'Assisi, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, giro di boa all'altezza dell'incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, piazzale Colombo, lungomare imperatore Augusto, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti (carreggiata lato mare), corso Trieste (carreggiata lato mare). Altro giro di boa all'altezza dell'inversione di marcia per l'accesso al parcheggio della spiaggia di Pane e pomodoro, corso Trieste (carreggiata lato terra), lungomare re Perotti (carreggiata lato terra), piazza Gramsci, lungomare Sauro, piazza Diaz (lato giardinetti), lungomare Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro). Questo è il percorso che riguarda la corsa dei 10 chilometri.

Mentre il percorso non competitivo di 5 chilometri, che avrà come start le ore 9.50 avrà la partenza, sempre, da corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro), proseguirà in via Latilla, via San Francesco d'Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d'Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all'altezza dell'incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, piazzale Colombo, lungomare imperatore Augusto, piazzale IV Novembre e l'arrivo in piazza del Ferrarese.

Così variano i percorsi dei bus



In virtù di questi percorsi e coerentemente i divieti individuati dalla polizia locale con apposita ordinanza, l'Amtab, d'accordo con l'amministrazione comunale, ha previsto nella giornata di domenica una serie di variazioni di percorso dei bus urbani e l'attivazione straordinaria delle navette A e B, con la consueta formula Park&Ride nelle aree di sosta di Pane e Pomodoro, Vittorio Veneto - lato terra e Largo 2 Giugno dalle 7 alle 21. Questi alcuni dei dettagli riguardanti i vari divieti: Domenica 29 maggio, da mezzanotte alle 16 il divieto di fermata riguarderà piazza Massari, ambo i lati, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia. Fino alle 14, invece, sempre del giorno della corsa sarà impossibile fermarsi e circolare, con divieto di fermata e circolazione in tutte quelle che sono le vie che vengono toccate dalla corsa. Verranno temporaneamente variati i percorsi di alcune linee bus urbani, tra cui la linea 2 dalle 8.30 alle 12 circa, la linea 2, dalle 8:30 alle 12 e dalle 12 alle 16, stessa fascia oraria per la linea 22. Idem per la linea 10 che verrà variata dalle 8.30 alle 12, modifiche nella medesima fascia oraria anche per la linea 12. Variazioni anche per le linee 22, 27, 42 e 50. Insomma, il centro di Bari è pronto ad ospitare più di 6.000 i partecipanti. Le iscrizioni si sono chiuse mercoledì. Un fiume umano pronto a invadere le vie del centro che, anche per questa domenica, avrà più di qualche limitazione dal punto di vista logistico.