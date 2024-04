Grande successo a Bari per la Deejay Ten con Linus

Grande successo oggi, domenica 21 aprile, a Bari per la seconda tappa della Deejay Ten 2024, la corsa non agonistica ideata da Linus che si conferma l’appuntamento più amato dalle persone che vanno alla ricerca di una piacevole domenica mattina all'insegna dello sport e del divertimento.

Superato anche quest’anno il record di presenze: sono state 8.000 le persone di tutte le età e capacità atletica che hanno partecipato oggi alla corsa, condividendo la possibilità di osservare la propria città da una prospettiva differente, lontana dal solito caos quotidiano, e di vivere un grande momento di condivisione in compagnia di Radio Deejay.

Partenza con Linus

I runners, insieme a Linus, sono partiti alle ore 9.30 di questa mattina da Corso Vittorio Emanuele II, percorrendo le vie del centro storico del capoluogo pugliese, con indosso la maglia firmata Deejay di color salvia per il percorso da 10 km e di color ciclamino per quello da 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque).

A dare il via alla corsa Linus, alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro, insieme ad alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Vic, Wad, il Trio Medusa, La Vale e Diego Passoni.

La fiumana colorata, dopo aver superato lo start, si è diretta verso Corso Vittorio Veneto, costeggiando un lato dell'imponente Castello Svevo di Bari, fino al giro di boa alla traversa in via Brigata Regina per il percorso da 5km e alla traversa Largo Colonnello F.

Trizio per quello da 10 km. Dopo essere ritornati su Corso Vittorio Veneto, hanno circumnavigato Bari Vecchia ad anello attraverso corso Antonio De Tullio e il Lungomare Imperatore Augusto, fino a piazza IV Novembre e piazza del Ferrarese, dove si è concluso il percorso più breve. Quello da 10 km, invece, ha proseguito per il Lungomare Araldo di Crollalanza, piazza Armando Diaz, il Lungomare Nazario Sauro e il Lungomare Armando Perotti, fino a corso Trieste per poi dirigersi verso il traguardo coincidente con la partenza.

Tanta musica e intrattenimento ieri e questa mattina anche al Deejay Village, posizionato in Piazza Della Libertà, location dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche assistere ai divertenti momenti di intrattenimento con gli speaker della radio, prepararsi alla corsa a ritmo di musica con il riscaldamento muscolare proposto dal palco centrale e partecipare alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor.

Dopo la prima tappa di Torino e quella di oggi a Bari, la Deejay Ten 2024 proseguirà poi a Viareggio il 5 maggio, a Treviso il 19 maggio e si concluderà a Milano il 13 ottobre.