Linus chiama «fesso» Claudio Cecchetto, il figlio Jody lo difende su Instagram: «Radio Deejay esiste grazie a mio padre»

Botta e risposta tra Linus e il figlio di Claudio Cecchetto, Jody. Dopo il commento del conduttore radiofonico sul documentario trasmesso su Rai 1 «People from Cecchetto», è arrivata ieri la replica del ragazzo, che non ha gradito le critiche rivolte al padre. In diretta su Radio Deejay, Linus aveva fatto delle considerazioni sul poco successo del programma, dando del "fesso" a Claudio Cecchetto. A dieci giorni di distanza dall'episodio, con un video su Instragram il figlio Jody è intervenuto in difesa del padre, ribadendo come sia stato proprio lui ad aver gettato le basi della radio.

