La Deejay Ten torna a Bari, il sindaco Decaro in radio: «Vi aspetto per fare festa». Iscrizioni last minute anche nel fine settimana

E' sulle note di "I will run to you" di Bryan Adams che Linus dalla redazione di Radio Deejay annuncia la Deejay Ten che si terrà domenica prossima - 16 aprile - a Bari. «Correremo da voi» ricorda il pugliese patron della radio milanese. Torna, infatti (incognita tempo) in Puglia la maratona DeejayTen, che giunge alla sua edizione numero sei nel capoluogo pugliese. «Se ci fosse anche una goccia - dice Linus riferito al meteo - non è un problema».

La maratona in città

L’evento in questi anni ha attratto numerosi amanti del fitness e del tempo libero in città, è tra i più amati dai runners. Per l’occasione, lo stesso Decaro ha anticipato anche il colore che le stesse maglie avranno: bianche e rosse, in onore naturalmente di quelli che sono i colori della città.

E proprio il sindaco Antonio Decaro questa mattina ha inviato un messaggio a Radio Deejay: «Domenica 16 aprile venite tutti a Bari - torna la Deejay Ten, si corre sul lungomare, si vive la città, si fa festa tutti insieme perché a Bari sappiamo come ci si diverte e se ve lo dice il sindaco della città vi potete fidare. Vi aspetto».

Due corse non competitive da 5 e 10 chilometri

La corsa non competitiva viene ospitata dal capoluogo pugliese per il settimo anno e prevede due percorsi da 10 e 5 chilometri, il primo rivolto a tutti coloro che alla data dell'evento avranno compiuto 16 anni, il secondo accessibile a chiunque. Il via della 10 chilometri è previsto alle 9.30 da corso Vittorio Emanuele (altezza via Argiro), quello per la 5 chilometri è fissato alle 9.50 dallo stesso punto.

Le iscrizioni

Le iscrizioni online si chiuderanno alla mezzanotte di oggi. L'organizzazione fa sapere che, nel caso in cui avanzassero dei pettorali, le ultime adesioni saranno consentire nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile all'interno del villaggio Deejay Ten, allestito in piazza Libertà, fino a esaurimento. I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati, sempre nel Villaggio, sabato, dalle 10.00 alle 19.00, e domenica, dalle 7.00 alle 9.00.