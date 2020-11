Torna a colpire la banda della spaccata: svaligiata di notte una boutique

BRINDISI - Torna la banda della spaccata: nel centro della città, nel cuore della notte, nonostante il “coprifuoco”. Nel mirino della malavita il negozio di moda “Portico 12”, situato a due passi dal palazzo del municipio di Brindisi. Portati via capi di abbigliamento per diverse migliaia di euro. Il commando è entrato in azione poco prima delle 4. E in pochi minuti hanno svuotato la boutique, dandosi quindi alla fuga. Indagini sono in corso per risalite agli autori del raid. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA