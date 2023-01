Abbigliamento vintage in vetrina ma sul web: Dedè Couture sul rinomato sito Fashion Guild

Dai trench in pelle, agli abiti in pizzo anni '60. Dalle pochette tartan ai cappottini in astrakan ma anche cravatte, decollete con zeppe e tanti altri accessori donna e uomo. La vetrina e-commerce rigorosamente vintage dei due giovani imprenditori brindisini Chiara Todisco e Alessandro Prudentino è davvero ricca tanto da meritare un posto sul rinomato sito Vintage Fashion Guild (Vfg).

L'attività



Si chiama Dedè Couture questa attività nata appena sei anni fa e che in poco tempo è diventata punto di riferimento per tutti gli amanti dell'abbigliamento vintage . «La nostra attività era nata con la vendita di capi di abbigliamento -spiega Chiara- poi per varie vicissitudini l'abbiamo trasformata in qualcosa che proponesse ai nostri clienti l'unico e il particolare: capi vintage».



Il vintage non è semplicemente uno stile, è un recuperare un pezzo di storia, di vissuto. Ogni capo vintage è unico perché testimonia un'epoca, un determinato gusto in un preciso momento storico. «Trovare un capo vintage non è semplice- ci dice Chiara- c'è un grande lavoro di ricerca. Si studiano i tessuti, i modelli , ci si assicura dell'originalità del capo che poi si mette in vendita».



Il target dei clienti della Dedè Couture è molto vasto ed in base all'età cambiano anche le richieste. «Tra i nostri clienti abbiamo ragazze di 20 anni ma anche donne tra i 60 e i 70 anni- prosegue Chiara- le prime cercano i capi un po' retrò , che fanno moda. Le seconde invece cercano il capo che ricorda loro gli anni passati, lo stile che indossavano quando erano più giovani».



La vendita degli abiti e degli accessori della Dedè Couture avviene on line, attraverso il cosiddetto e-commerce. Questo offre la possibilità a Chiara e Alessandro di far girare su internet la loro vetrina e raggiungere clienti in tutto il mondo. Ora il loro negozio virtuale è stato inserito anche sul Vintage Fashion Guild (Vfg), questa è un'organizzazione internazionale fondata nel 2002, dedicata alla promozione e alla conservazione dell'abbigliamento vintage e, attualmente, principale punto di riferimento online per le news sulla moda vintage.



All'interno della newsletter di dicembre inviata da Vfg è stata inserita un'approfondita intervista a Chiara Todisco. «Siamo molto felici di aver ottenuto questo importante riconoscimento a livello internazionale- sottolinea a questo proposito Chiara- Il nostro motto è: aggiungi un pezzo di storia al tuo guardaroba. Ricerchiamo ogni giorno abbigliamento, borse e accessori vintage e di second hand dei migliori marchi del lusso. Ogni capo che selezioniamo è unico perché racconta una storia ed è pronto per scriverne una nuova. Abbiamo la fortuna di essere nati in un territorio ricco di gemme del vintage, per cui tantissimi di noi hanno veri e propri tesori dimenticati nel loro armadio, noi vogliamo dare una nuova vita a quei capi».



In questo percorso Chiara e Alessandro sono stati seguiti dalla Snasto, un'agenzia di marketing del territorio che li ha aiutati a rendere più visibile il loro negozio virtuale. «Oggi chi compra un capo vintage acquista un piccolo tesoro- conclude Chiara- un tempo si pensava che il vintage fosse l'usato a buon prezzo, oggi questi capi sono quasi introvabili e chi li ha nell'armadio e ne comprende il valore se li tiene stretti».

