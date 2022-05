“Sea working”, pronto il nuovo bando internazionale

Una logica di “area vasta” per una proposta turistica dedicata allo smart working, mettendo insieme il Comune capoluogo e le altre realtà provinciali, anche del mondo produttivo. Questa la base di “Sea Work&Live- Brindisi e Puglia”, progetto con lo stesso capoluogo adriatico come capofila che si candida al bando internazionale di AirBnB intitolato “Live and work everywhere”.

Il progetto

A grandi linee, la proposta candidata attraverso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati