Vacanze, in Top Ten su Airbnb ci sono due città pugliesi

Vacanze, tra le dieci destinazioni di tendenza per Airbnb spopola il Salento, in particolare Gallipoli e Ostuni. Finita la pandemia è tempo di pensare a sole, viste mozzafiato e passeggiate. L'estate è alle porte e molti italiani stanno già pensando al posto in cui trascorrere le vacanze. Tra le dieci destinazioni più di tendenza il Salento è al secondo posto, dietro soltanto a Portoferraio, località dell'Isola d'Elba. Gallipoli, in particolare, si posiziona al nono posto.

La classifica

Al primo posto nelle preferenze dei viagiatori c'è, come detto, Portoferraio (Isola d'Elba), a seguire la meta Salento, con tutti i suoi piccoli borghi e il capoluogo, capitale del Barocco, Lecce. Seguono in top ten Carloforte in Sardegna, Napoli, Isola del Giglio, Roma, e poi al settimo posto Montan (Bolzano), Tarvisio. Nona posizione per la Perla dello Jonio, Gallipoli, e infine Annone di Brianza (Lecco).

I dati

I dati sono stati diffusi da Airbnb in base ai trend della prossima estate e alle ricerche dei viaggiatori italiani nel primo trimestre sulla piattaforma online statunitense per l'affitto di case e camere. Gli ospiti della piattaforma, hanno già pianificato soggiorni in più di 72mila città per quest'estate.

Internazionali

Cresce l'interesse italiano per l'Albania. Sulle mete internazionali, sempre sulla base delle ricerche sui trend per l'estate 2023, ci sono tre località albanesi: Ksamil, Sarande e Vlore. Quattro invece le località spagnole con, tra le altre, Playa Blanca e Palma. Sesta posizione per Funchal del Portogallo. Londra è soltanto al settimo posto, mentre Dubrovnik, in Croazia, si posizione alla decima posizione.

Vince l'esperienza

Tra le 5 categorie più prenotate quest'estate ci sono le spiagge, i parchi nazionali, le piscine "incredibili", sci e case sulla spiaggia. Nella top 10 degli alloggi più inseriti nella lista dei desideri varie abitazioni sparse in tutto il mondo come una suggestiva casa sull'albero a Bali in Indonesia, una lussuosa villa con vista meravigliosa sul lago d'Iseo a Riva in Lombardia e un caratteristico trullo a Ostuni. Le 5 destinazioni più di tendenza per soggiorni di questo tipo sono: a Mapo-gu (Seoul), Melbourne, Varsavia, Sydney e Firenze.

Salgono le richieste soprattutto per l'opzione di un soggiorno economico per chi viaggia da solo o in coppia. In Italia la media del costo delle stanze private si è assestata intorno ai 71 euro a notte.