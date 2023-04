Affitta il suo appartamento su Airbnb, ma gli inquilini non si presentano al check out. Poi l'amara sorpresa

Ha affittato il proprio appartamento su Airbnb, salvo poi avere una spiacevole sorpresa. A raccontare l'episodio è l'utente di TikTok @alfredodom7. Che aveva messo la sua casa a disposizione dei turisti. Quando è il giorno del check out, però, non ha ricevuto risposta. E così ha deciso di entrare nell'appartamento.

La scusa

"Mi hanno detto che erano venuti per un parente che avevano in ospedale", spiega il giovane attraverso diversi video caricati sulla piattaforma social. Come racconta durante i filmati, i turisti hanno affittato la casa per più di tre settimane. Ma, all'improvviso, lo hanno avvertito che se ne sarebbero andati prima "perché un loro familiare era morto". Il caso è successo in Spagna.

L'amara sorpresa

"Sono stato derubato. Dopo il lungo soggiorno, l'ospite non mi rispondeva. Era ora di fare il check-out e ho deciso di entrare nell'appartamento", ha raccontato. Successivamente, ha detto che gli mancava uno schermo al plasma da 60 pollici che si trovava nel soggiorno e che "l'intera casa era un disastro". Ha anche sottolineato che "una delle stanze è stata completamente messa sotto sopra".

"Non so perché l'hanno fatto. Sono venuti per un parente che era in ospedale. Tre settimane dopo mi hanno detto che probabilmente se ne sarebbero andati perché il loro parente era morto. Ho detto loro che mi dispiaceva e che sarebbe stato lì per tutto ciò di cui avevano bisogno. Dopo questo non mi hanno più risposto", ha raccontato. Da una delle stanze è stato trafugato anche un televisore da 32 pollici.

Il rimborso

Per fortuna l'azienda si è fatta carico del costo degli oggetti rubati e, in generale, dei danni. Il post ha generato molta indignazione. Oltre ai messaggi di supporto, molti utenti hanno denunciato l'accaduto. E il video ha raccolto più di 57.000 'mi piace' e più di due milioni e mezzo di riproduzioni in rete.