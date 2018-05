Litigano al funerale per l'eredità della centenaria: in 5 finiscono in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno accompagnato l’anziana madre di 103 anni nel suo ultimo viaggio ma prima della conclusione del funerale in cinque della famiglia sono finiti in ospedale. E' accaduto a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi dove i congiunti della nonnina si sarebbero fronteggiati per l’eredità. Qualcosa deve essere andato storto se all’arrivo al cimitero si è scatenata una rissa tra parenti mandandone cinque di questi all’ospedale. Tanti sono i referti giunti al locale comando dei carabinieri, tre di questi senza prognosi. Uno dei figli al pronto soccorso del nosocomio sanpietrano aveva un dito fasciato, altri presentavano escoriazioni varie.L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato presso l'ospedale “Melli” anche per sedare gli animi ed evitare ulteriori conseguenze.