Morta la donna ferita nell'esplosione della bombola, stazionario il marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta Antonia Rizzato, la pensionata 77enne di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, rimasta ferita durante il crollo del solaio della sua abitazione a seguito dello scoppio di una bombola del gas che alimentava la fiammella della stufa.La donna insieme al coniuge di 80 anni, subito dopo la deflagrazione era stata soccorsa e trasferita dai sanitari del 118 presso il “Vito Fazzi” di Lecce apparentemente non in pericolo di morte. Purtroppo così non è stato, per cause in corso di accertamento da parte dei sanitari del nosocomio salentino, durante la notte si è improvvisamente aggravata ed è deceduta.Stazionarie invece sono giudicate le condizioni del coniuge che viene tenuto sotto stretta osservazione da sanitari. Vuole vederci chiaro la Procura della Repubblica di Brindisi, il cui fascicolo è stato affidato al sostituto Raffaele Casto.