In sei rapinano le Poste e malmenano il direttore: in fuga con poche monete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Organizzati, violenti e senza scrupoli. I quattro banditi in azione stamattina all’ufficio postale centrale di via Rodi a San Donaci, in provincia di Brindisi, avevano pianificato il “colpo” nei minimi dettagli, eppure sono fuggiti via con solo un sacchetto di monete lasciandosi dietro una scia di terrore e violenza.Il direttore della filiale, malmenato, è poi finito in ospedale, mentre la banda si dava alla fuga davanti agli occhi impietriti di utenti e dipendenti. Sulle loro tracce, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e i militari della locale stazione, a caccia dei 6 componenti della banda armata di rapinatori in azione presso la sede di Poste Italiane di San Donaci.