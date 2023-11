Rapina all'Ufficio postale con il coltello: arrestato un 35enne

Il presunto autore di una rapina messa a segno ad agosto scorso ai danni dell'ufficio postale di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo dauno.

Rapina alle Poste, arrestato un 35enne

Si tratta di un 36enne originario di Manfredonia ma residente a Margherita. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, la raccolta di informazioni e le testimonianze dei presenti, i militari hanno raccolto indizi ritenuti gravi ai danni dell'uomo.

Quest'ultimo, dopo aver impugnato un coltello, sarebbe entrato nell'ufficio postale, minacciando i presenti.