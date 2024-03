​Passaporto e lunghe attese: dall'11 marzo negli uffici postali dei piccoli Comuni. Ecco cosa cambia

Il passaporto si potrà direttamente negli uffici postali dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Si accorciano così i tempi accorciando le attuali e lunghissime attese e sfoltire il calendario degli appuntamenti: in alcuni casi si devono aspettare mesi e mesi. La situazione potrebbe migliorare ora perché si ampliano gli sportelli per richiedere i documenti. Dall'11 marzo si potrà domandare o rinnovare il passaporto anche negli Uffici di Poste Italiane. Si chiama progetto Polis che in Puglia conta 190 sportelli. Vediamo come e chi può andare alle Poste per queste pratiche.