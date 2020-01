Rubati ai bambini dell'asilo i televisori donati dai genitori

Non ha freno la scia dei furti notturni a danno di scuole e società sportive. Questa volta il raid dei ladri ha colpito una scuola materna situata in viale Europa, al quartiere Bozzano di Brindisi: nella notte tra giovedì e venerdì sono stati rubati due televisori donati ai bambini dai genitori. Il furto (il settimo in poco più di due settimane) è stato scoperto da una maestra. I ladri, a quanto pare, hanno preso di mira una finestra presente sul retro dell’istituto comprensivo per mettere a segno il nuovo colpo.



Dopo, una volta all’interno dell’edificio, indisturbati, si sono impossessati dei due televisori da 32 pollici, situati in due diverse aule del plesso scolastico. Purtroppo, nonostante la vicinanza con alcune palazzine, nessuno ha notato nulla in quell’angolo del quartiere. Ora, non si esclude che chi ha agito sapeva bene dove mettere le mani, conoscendo già in partenza l’esistenza di quei due apparecchi.

