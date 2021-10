Rischio idrogeologico: a Brindisi i fondi per i piani di sicurezza

Via libera all’adeguamento dei Piani comunali di Protezione Civile: undici comuni della provincia di Brindisi tra i 140 centri pugliesi, che hanno ottenuto le risorse necessarie. Nello specifico i beneficiari del finanziamento fino a 30mila euro messo a disposizione dalla Regione Puglia per l’implementazione dei Piani di Protezione Civile, con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico, in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati