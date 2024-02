Saranno il mare, la musica e lo sport i fattori trainanti della presenza di Brindisi alla prossima Borsa internazionale del Turismo (Bit) di Milano. La fiera richiama da anni i principali appuntamenti del settore e si terrà nel capoluogo lombardo tra domenica e martedì prossimo. Ed in quella sede, infatti, saranno presentati una serie di eventi con questi tre comuni denominatori, sotto le insegne della Regione Puglia ed in particolare di Pugliapromozione, l’agenzia regionale per il turismo.

L'evento



Per quel che riguarda il mare, correranno idealmente sotto un’unica bandiera gli eventi legati a quest’ambito, con la conferma di alcuni appuntamenti classici nel calendario brindisino. La conferenza si terrà nella giornata di lunedì. Tra questi, quello della Brindisi – Corfù, la regata d’altura tra le più importanti del Mediterraneo creata dal Circolo della vela: giunta alla sua edizione numero 38, attrae velisti da tutto il mondo (lo scorso anno parteciparono in circa 90 equipaggi) e che si terrà tra il 9 e l’11 giugno di quest’anno.

E, poche settimane più tardi, sarà la volta della rassegna di motonautica organizzata dal Circolo nautico Porta d’Oriente, con il ritorno del mondiale di F2 nel porto interno: proprio Brindisi, infatti, sarà la sede del Gran Premio inaugurale, tra il 28 ed il 30 giugno prossimi. Sempre a tema mare ci sarà anche il Salone nautico di Puglia, tra il 10 ed il 14 ottobre. Come si può vedere, accanto al mare l’altra gamba su cui poggia la strategia turistica per Brindisi alla prossima Bit sarà quella dello sport. Ed in questo senso, nella cornice milanese sarà presentata anche la seconda edizione a Brindisi della Coppa del Mediterraneo di scherma under 23, dopo la prima che si è svolta in città lo scorso ottobre. Si tratta di un appuntamento che accoglie diversi atleti dai paesi del “Mare Nostrum”. Nonostante alcune problematiche (come quelle relative all’agibilità per il PalaMalagoli) sorte nel 2023, alla fine la Federazione aveva rivolto il proprio plauso all’organizzazione dell’evento, che anche quest’anno sarà replicato . L’evento sarà inserito nella presentazione, prevista per martedì prossimo, delle iniziative del calendario schermistico del sud Italia.

La partecipazione del sindaco

In entrambe le occasioni sarà presente il sindaco, Giuseppe Marchionna. «Ho ricevuto l’invito - ha spiegato – dai promotori di queste iniziative, che condividiamo e sosteniamo». Sulla possibilità di un coordinamento tra i Comuni per sfruttare le opportunità del prossimo G7, Marchionna ci spera, ma spiega. «La questione è in capo alla Prefettura ed alla Questura, è complicato muoversi senza avere delle indicazioni specifiche».

Le principali possibilità, secondo il primo cittadino, sono per eventi al chiuso, per questioni di sicurezza, ma l'agenda delle delegazioni potrebbe essere in ogni caso contingentata. «Stiamo ragionando per fare una grande mostra fotografica sulla via Appia, sperando che per allora saremo riusciti ad avere il riconoscimento Unesco, con il parco archeologico collegato. Si tratta di cose che, però, avremmo fatto comunque e che in quel conteso potrebbero anche essere fruite».

La vetrina

Alla Bit dovrebbe esserci anche il Cinzella Festival, che ha “traslocato” da Grottaglie a Brindisi, nel capannone ex Montecatini, dove si terranno una serie di concerti tra Ferragosto ed il 17 dello stesso mese. Per la rassegna musicale sono già stati annunciati due nomi per la serata inaugurale, entrambi nell’ambito della musica elettronica: si tratta del danese Trentemoller e del francese Vitalic.

A breve dovrebbero essere annunciate delle novità nel programma. Ci sono, poi, alcuni appuntamenti tra mare e sport che avevano suscitato tante speranze nei mesi passati ma che poi non hanno più trovato riscontro. È il caso dell’evento primaverile dell’America’s Cup di vela, dopo che Brindisi si era candidata per sostituire Cagliari come tappa delle World Series (regate di preparazione all’evento principale).

Per il comitato promotore, dopo che l’organizzazione della competizione velica aveva scelto la città araba di Jeddah, era stata introdotta la possibilità di tenere un appuntamento extra, con gli equipaggi dell’America’s Cup, nel porto adriatico. Idea che, però, non ha più avuto un seguito.