Puglia in vetrina alla Bit. Dal 13 maggio apre l'ascensore del campanile di Lecce. Costi e biglietti

Alla Bit, Borsa Internazionale del turismo, la voglia di vacanze in Puglia continua a crescere. Questa mattina è stato presentato il nuovo spot della Puglia firmato da Sergio Rubini, mentre nel pomeriggio la cooperativa Artwork ha presentato la conclusione del progetto per la realizzazione dell'ascensore per il campanile di piazza Duomo a Lecce. Annunciata anche la data di apertura al pubblico: sarà il 13 maggio. Il ticket per ammirare dall'alto la città costerà 12 euro. Lo ha svelato il presidente della cooperativa sociale ArtWork Paolo Babbo, in occasione della conferenza stampa svoltasi a Milano. «Oggi i lavori sono ufficialmente terminati e finalmente i visitatori ammirare la città a quasi 50 metri d’altezza sul livello del mare scorgendo le montagne dell’Albania - prosegue -. I ticket saranno disponile a partire dall’1 maggio. Il biglietto intero costerà 12 euro e quello ridotto 9 euro. Per quanto riguarda gli orari di accesso - conclude Babbo - i fruitori potranno salire sino al terzo livello della torre campanaria dalle 10 alle 20».

E così, turisti e cittadini potranno godere di un panorama mozzafiato nel contesto di un viaggio permeato di arte e storia che spezzerà il fiato. «Dall’alto di questo campanile che ha più di 400 anni vi invito a scoprire un altro tesoro della nostra città - dice l’arcivescovo Michele Seccia -. Da quest’anno avrete un tesoro in più da scoprire e vi renderete conto di quanto è bella Lecce dall’alto».

Il presidente Emiliano



«Il turismo è professionalità, è cucina, è bellezza ma è anche un'occasione di conoscenza, per cui ci auguriamo che la vacanza in Puglia possa diventare la chiave di attrazione di qualunque attività umana e, quindi, per investimenti economici», ha detto il presidente della Regione Puglia Emiliano. «Ma si può venire da noi anche semplicemente per scrivere un libro, studiare o sposarsi o per rilassarsi, per immaginare una storia d'amore. Insomma, la Puglia è uno stato d'animo e, chiunque venga da noi, in pochi secondi diventa pugliese perché qui potete sentirvi a casa anche in un posto che ancora non conoscete». «La Puglia - ha detto Emiliano - è la regina delle vacanze degli italiani e speriamo che questa massa di italiani che vengono da noi possano immaginare di tornare qui anche per altri motivi quindi il turismo è una chiave per l'attrazione complessiva della regione, non fine a se stessa. Anche quest'anno le cose andranno bene, abbiamo già oggi i numeri dell'estate del 2019» spiega Emiliano pregando di «diluirsi nel tempo e non venire tutti ad agosto».

Le novità del 2022 per i turisti



La novità dell'edizione 2022 riguarda gli itinerari turistici dedicati all'artigianato, quale espressione di arte e cultura della Puglia. È proprio fra pregiati manufatti di cartapesta e ceramiche d'autore che la Puglia ha dato il benvenuto al ministro del Turismo Massimo Garavaglia. «C'è tanto da fare. Oggi, finalmente, vediamo che si riparte. La Puglia ha fatto molto e anche in questi due anni di crisi ha retto», ha evidenziato Garavaglia. «Dobbiamo imparare, il futuro non sarà più come prima, fra le parole chiave c'è la sostenibilità e in Puglia l'avete già portata avanti. In Puglia, in Italia, c'è un patrimonio immenso e quando, lo possiedi, hai il dovere di mantenerlo, di farlo crescere se ci riesci e di farlo rendere, cosa non banale».

Alla Bit partecipano 40 operatori turistici pugliesi che, in quattro giorni, avranno la possibilità di incontrare fino a 50 buyers provenienti da tutto il mondo. I colloqui B2B sono stati accuratamente preparati on line, dove le aziende pugliesi hanno potuto selezionare con grande anticipo i buyers ed il mercato di riferimento al quale sono interessati.

«La Regione Puglia è una destinazione fortemente attrattiva. Lo stand della Puglia è stato visitatissimo sin dai primi minuti di apertura e l'offerta è davvero varia ha sottolineato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia -. Partiamo con l'artigianato artistico di qualità, e con il far vivere l'esperienza delle nostre botteghe nei laboratori. Si continua con l'enogastronomia e la possibilità di partecipare agli show cooking per conoscere i nostri prodotti tipici. E, ancora, la possibilità di far incontrare i buyer del mercato internazionale e i Comuni delle destinazioni più ambite della nostra Regione. La Puglia continuerà a mantenere trend assolutamente positivi e ad essere un'autentica meraviglia».

Tanti gli operatori pugliesi in fiera



La partecipazione alla BIT per la Puglia significa, soprattutto, ribadire una cultura di accoglienza antichissima. «In 15 anni abbiamo fatto una rivoluzione riconosciuta da tutti, siamo la regina del turismo italiano, questa per noi è una grande soddisfazione ed anche motivo di grande responsabilità ha proseguito Emiliano -. Il nostro non è un modello perfetto ma abbiamo una grande capacità di dare amore, rispetto ed affetto». «Dobbiamo continuare ad alzare la qualità dell'accoglienza ai nostri turisti ha proseguito Sebastiano Leo, assessore alla Formazione Professionale della Regione Puglia -. È importante proseguire il lavoro avviato sia con gli operatori turistici che con gli addetti ai servizi, per proseguire nella formazione di qualità».

Ieri mattina Emiliano si è fermato nella sezione Puglia for Foodies avviando la degustazione didattica di fave e cicorielle. Il presidente Emiliano ha, quindi, sostato nel punto allestito per il selfie dedicato a San Nicola. Qui ha ribadito il rapporto che lega Bari alla Russia e all'Ucraina, attraverso il Santo protettore.

«Milano è la fiera internazionale del turismo e questo è, probabilmente, lo stand più bello della storia. Ci sono tanti operatori, pronti a promuovere un'estate stupenda, un'estate vincente per una Puglia sempre più sulla cresta dell'onda», ha concluso Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione.

