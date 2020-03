Fiamme di notte nel villaggio turistico ex Valtur

Ultimo aggiornamento: 12:51

OSTUNI - Incendio nel villaggio ex Valtur, oggi Th Resort, sul litorale di Ostuni . Il rogo ha interessato un locale adibito a deposito, al cui interno c’erano ombrelloni e sdraio. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di Ostuni, dopo il lungo intervento da parte dei vigili del fuoco della Città Bianca, per domare il rogo.Al momento non è esclusa nessuna ipotesi sull’origine dell’incendio. Nei pressi della struttura dilaniata dalle fiamme non sarebbe stata ritrovata traccia di dolo. Circostanza però che al momento non sarebbe sufficiente ad accertare l’accidentalità dell’episodio. I vigili del fuoco e gli inquirenti ritengono, infatti, che ci siano ancora aspetti, e non pochi da chiarire dopo l’incendio. L'intervento per spegnare completamente le fiamme è durato oltre quattro ore. E' stato un vigilantes a dare l'allarme.