Addio a Salvatore Ancona, storico custode del cimitero comunale: in tanti per l'ultimo saluto

È venuto a mancare Salvatore Ancona, storico custode del cimitero comunale di Ostuni. “Totore”, come era conosciuto da tutti, si è spento all’età di 63 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. Una persona sempre disponibile e sorridente che faceva dell’educazione e della bontà i suoi tratti distintivi. Figura di riferimento per il Comune di Ostuni che ha svolto il suo ruolo con professionalità, dignità, umiltà e altruismo. Definito da tanti un impiegato comunale esemplare. Salvatore Ancona ha dedicato gran parte dei suoi anni lavorativi per il cimitero di Ostuni. A novembre 2022, pochi mesi prima che le sue condizioni di salute peggiorassero, da dipendente del settore delle Opere Pubbliche, continuò la sua attività presso gli uffici collocati in Piazza della Libertà.

Il ricordo

Il cuore di Salvatore, dopo un lungo periodo non facile per lui e per la sua famiglia, ha smesso di battere. La sua perdita ha creato un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. In queste ore sono numerose le testimonianze di affetto e di cordoglio che stanno giungendo ai familiari.

Sui social tanti hanno voluto salutarlo attraverso pensieri e ricordi di momenti vissuti insieme. Tra le sue passioni spicca quella del calcio, sport che lo ha coinvolto attivamente da giovane, ma che amava praticare frequentemente insieme ai suoi amici fino a quando gli è stato consentito dal suo stato di salute. La città di Ostuni ha dato il suo ultimo saluto a Salvatore Ancona nel pomeriggio di ieri presso la Parrocchia di San Luigi Gonzaga. La bontà, il suo sorriso e il suo altruismo resteranno nei ricordi e nel cuore degli ostunesi.