Bimba ingoia una moneta: intervento d'urgenza per salvarle la vita

Il gioco di due bambini è stato a un passo dalla tragedia. A Latiano, in provincia di Brindisi, una ragazzina di 11 anni, giocando con il fratello di 3 anni più piccolo nell’abitazione di famiglia, ha ingoiato una moneta da due euro che le è rimasta bloccata in gola, rendendole difficile la respirazione.Il gioco inventato dai ragazzi, neanche troppo originale, consisteva nel nascondere a turno la moneta e, sempre a turno, cercarla: quale miglior nascondiglio se non la bocca? Più o meno questo deve essere stato il pensiero della bambina che, quando è arrivato il suo turno di far sparire l’oggetto della “caccia al tesoro” casalinga, non ci ha pensato su due volte, aprendo la bocca e infilandoci dentro la moneta. Qualcosa, però, non è andata come avrebbe dovuto: la ragazzina ha involontariamente mandato giù il pezzo di metallo che le è rimasto incastrato in gola.La piccola è stata operata dai medici della Chirurgia pediatrica dell'ospedale di Lecce che le hanno così salvato la vita.