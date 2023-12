Ristrutturazione del terminal di Costa Morena Ovest, chiesti un anno di carcere ed una multa di 27mila euro per il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico.

La pena è stata invocata per Ugo Patroni Griffi, 57 anni, di Noicattaro, dal pubblico ministero della Procura di Brindisi, Raffaele Casto, in un altro dei processi sulle presunte forzature contestate nella gestione dell’Authority. Difeso dagli avvocati Luciano Marchianò ed Enrico Paliero, Patroni Griffi è il solo dei sei imputati che ha scelto il rito abbreviato, per gli altri lo stesso magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio: l’ingegnere Francesco Di Leverano, 57 anni, di Brindisi, nelle vesti di dirigente dell’Authority (avvocato Vito Epifani); Mario Valente, 61 anni, di Gaeta, nelle vesti di commissario straordinario dell’Authority (avvocato Vincenzo Macari); l’ingegnere Cristian Casilli, 48 anni, di Lizzanello (in provincia di Lecce, avvocato Amilcare Tana), dipendente tecnico dell’Authority ; Devis Rizzo, 49 anni, di Vicodarzere (in provincia di Padova, avvocato Alfredo Zabeo), nel ruolo di rappresentante legale dell’associazione temporanea di imprese (Ati) aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture di Costa Morena; Francesco Caroli , 41 anni, di Cisternino, rappresentante legale dell’impresa incaricata della gestione del cantiere una volta rescisso il contratto con l’Ati (avvocati Leonardo Conserva e Gaetano Cimaglia); e Domenico Bianco, 47 anni, di Francavilla Fontana, nelle vesti di presidente del consiglio d’amministrazione del Consorzio per l’area di sviluppo industriale (Asi) di Brindisi (avvocati Domenico Attanasi e Massimo Manfreda).

La decisione

Sulle richieste del rappresentante dell’accusa deciderà il giudice per l’udienza preliminare Vittorio Testi, al termine delle udienze del 23 gennaio e del 13 febbraio dedicate alle arringhe difensive.

Perché questo procedimento penale? Il pubblico ministero sostiene che lì a Costa Morena Ovest non si può realizzare un terminal passeggeri poiché destinata, quella banchina a servizio dei traghetti merci. A sostegno di questa tesi un estratto dell’assemblea generale dei Lavori pubblici datata 15 novembre 1974.

Da questo presupposto le contestazioni di esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in assenza del previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche, esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione, lottizzazione abusiva in concorso e falso per il solo Bianco.