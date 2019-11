In fiamme palazzina: i condomini salvati con il cestello

Cinque famiglie costrette ad abbandonare il proprio appartamento e trascorrere la notte in strada a causa di un incendio in un condominio di via Corte dei Cappuccini a Brindisi. Quattro le persone raggiunte con il cestello dei vigili del vuoco al terzo e quarto piano di un edificio dove si erano propagate le fiamme.

Si sono vissuti momenti di apprensione e paura, anche perché si è temuto che qualcuno fosse rimasto bloccato in casa e intossicato dal fumo che si è sprigionato.

E’ accaduto tutto prima della mezzanotte di ieri e pare che le fiamme si siano propagate da una stufa all’interno di un appartamento.

Sul posto pompieri e forze dell'ordine. L'incendio è stato circoscritto e domato.