Fiamme nei capannoni, distrutta un'autorimessa

BRINDISI - Le fiamme hanno avvolto ogni cosa nel giro di pochi minuti all’interno del punto vendita Orm automotive in contrada Piccoli, alla zona industriale a Brindisi. L’incendio è divampato oggi pomeriggio poco dopo le 18. A far scattare le operazioni di soccorso il sistema d’allarme collegato con l’istituto di vigilanza Cosmopol. Anche alcuni automobilisti di passaggio spaventati dai boati delle esplosioni che provenivano dall’autorimessa leader nella fornitura di autoricambi di qualità, hanno prontamente telefonato al centralino dei vigili del fuoco.

Quando l’agente dell’istituto di vigilanza è arrivato davanti ai cancelli dell’autorimessa ha compreso subito la gravità della situazione. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora a lavoro per mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Arpa. Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA