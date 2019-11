Notte di paura alla periferia di Lecce: fuoco al furgone di un'azienda

Ultimo aggiornamento: 11:07

Ancora un incendio sospetto nella notte di Lecce . Stavolta le fiamme hanno avvolto e distrutto un furgone parcheggiato in periferia, in via Saponaro, quartiere San Sabino. Il mezzo è intestato a un 59enne del posto, e titolare di una azienda che si occupa di assistenza tecnica agli elettrodomestici.Sul posto, allertati dai residenti della zona, i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Lecce, ai quali il 59enne ha raccontato di non sapersi spiegare cosa sia accaduto e perché. Le indagini non escluderanno, comunque, alcuna pista. Nemmeno quella del dolo.