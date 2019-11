Vasto incendio nella notte al centro di stoccaggio. Fumi nel centro abitato

FRANCAVILLA - Un incendio di vasta portata, nella nottata, ha interessato un cumulo di rifiuti accatastasti nel piazzale di Fer. Metal. Sud., azienda adibita alla raccolta e allo stoccaggio nella Zona Pip di Francavilla Fontana. I fumi sprigionati dal rogo hanno raggiunto il centro abitato, ma l'incendio è rimasto circoscritto al cortile della società senza intaccare gli uffici e le strutture.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che, per tutta la notte, hanno lavorato per sedare le fiamme e sono tuttora impegnati a mettere in sicurezza l'area, anche i carabinieri del Noe per le indagini realtive al pericolo ambientale. Sul posto in mattinata anche i tecnici dell'Arpa chiamati a valutare eventuali immissioni di sostanze nell'aria. Al momento, non vi sono elementi che indicherebbero la matrice dolosa. Nel maggio dello scorso anno, nello stesso punto, si verificò un altro incendio. Anche quella volta si parló di autocombustione.

