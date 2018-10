Schianto tra due auto sulla strada panoramica: due feriti, uno grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Statale 172 che collega Fasano a Locorotondo e Martina Franca si conferma, purtroppo, una delle arterie più pericolose della Puglia. Nel pomeriggio ennesimo incidente stradale ha causato due feriti di cui uno trasportato in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi. A scontrarsi, poco dopo una delle tante curve presenti sull’arteria, in territorio di Fasano, una Fiat Croma condotta da un 52enne di Putignano che viaggiava in direzione Martina Franca e una Volkswagen Passat, con alla guida un 50enne di Locorotondo. L’urto, violento e frontale, ha distrutto le parti anteriori delle due vetture. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito allertato il 118 e soccorso i due automobilisti. Le condizioni del guidatore della Fiat Croma sono subito apparse gravi.Disagi per il traffico a lungo rallentato.