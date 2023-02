Docente rapinato davanti a scuola Obiettivo del ladro un Ipad

Un docente dell’istituto tecnico industriale “Giorgi” di Brindisi è stato vittima venerdì scorso di uno scippo, avvenuto intorno a mezzogiorno. Poco prima che il professore varcasse il cancello d’ingresso della scuola, è stato aggredito improvvisamente alle spalle da un giovane che ha cercato di sottrargli un IPad che portava sottobraccio.

Il tentativo

Lo scippatore ha afferrato il pc ma il docente è stato lesto a sgambettare il malvivente, arrestando così la sua corsa: è infatti caduto per terra perdendo di mano il piccolo computer portatile. Una volta in piedi ha poi lasciato la zona facendo perdere le tracce nei dintorni di alcuni villette che in quell’area del quartiere Casale si perdono verso il vecchio Palazzetto dello Sport di via Ruta. Per fortuna, il docente (un 50enne che vive a Brindisi) non ha subito alcun danno fisico durante il tentativo di scippo, tanto meno ha reagito quando il malvivente ha cercato la fuga. L’episodio è stato poi raccontato alla dirigente scolastica che ha informato del caso le forze dell’ordine: è stata una pattuglia dei carabinieri ad intervenire sul posto cercando di mettersi sulle tracce dello scippatore dopo aver inoltre ascoltato la testimonianza della vittima.