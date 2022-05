Con l'auto sul marciapiede: paura in centro

Pauroso e singolare incidente stradale, intorno alle 13, lungo viale Commenda, a Brindisi: il conducente di una Fiat 600 (entrato in collisione con una Chevrolet Matiz per cause in via di accertamento) dopo aver perso il controllo dell'auto ha divelto alcuni paletti anti sosta finendo sul marciapiede, arrestando la corsa a pochi passi da un'abitazione e alcuni uffici. Per fortuna, in quel momento non passava alcun pedone. Le persone a bordo dei due veicoli non avrebbero riportato ferite gravi. Subito dopo, sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Per permettere la viabilità (in quel tratto all'incrocio con via Cocceio Nerva e a pochi passi dagli uffici dell'Enel) sono stati rimossi dalla sede stradale alcuni pezzi d'auto, come anche i paletti divelti.

APPROFONDIMENTI BARI Incidente stradale, scontro tra furgone e auto: due feriti uno... LECCE Incidente stradale: motociclista perde il controllo e finisce... FOGGIA Incidente all'alba: auto contro camion. Muore un 59enne

La dinamica

Ennesimo incidente stradale per le vie del quartiere Commenda e in un angolo molto trafficato intorno all'ora di pranzo: il luogo dove è avvenuto l'impatto tra i due veicoli fa parte un'area dove sono presenti diversi negozi e uffici commerciali. A quanto pare, le due auto erano incolonnate quando (per cause che ora vengono accertate dagli agenti della polizia locale) la Fiat 600 è andata a sbattere contro il marciapiede laterale, abbattendo nella corsa due paletti anti sosta. Nonostante l'urto, l'auto ha inoltre proseguito la corsa fino ad arrestarsi nei pressi di un portone. La Chevrolet Matiz è rimasta invece bloccata sulla corsia dell'incidente. Entrambe le auto hanno riportato danni in più zone della scocca. Sono stati alcuni passanti ad intervenire per verificare le condizioni dei due conducenti che non avrebbero riportato gravi ferite.

Dall'inizio del mese è il quinto incidente che avviene per le strade del quartiere Commenda: due i feriti finiti in ospedale in prognosi riservata. Il primo incidente, tra un'auto e uno scooter, è avvenuto all'incrocio tra via Romolo e via Germanico. Il secondo, in via Sicilia, ha visto la collisione tra uno scooter e un'auto: era stato il centauro ad essere trasportato in ospedale in codice rosso da un'ambulanza del 118. Il terzo aveva visto una donna finire contro un albero in viale Aldo Moro. Luogo anche del quarto incidente dove pochi giorni è avvenuto un forte impatto tra due scooter. In prognosi riservata era finito un 43enne.