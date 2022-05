Incidente all'alba: auto contro camion. Muore un 59enne

È di una vittima il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina all'alba sull'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune irpino di Vallesaccarda. La vittima è un uomo di 59 anni residente a Panni, piccolo comune della provincia di Foggia, ai confini con quella di Avellino.

La dinamica

L'uomo era alla guida di un'auto che per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un camion. Illeso il conducente del pesante mezzo. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polstrada non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso dell'automobilista.

