Con fucile e passamontagna nel market alla chiusura delle casse: via col bottino

Rapina a mano armato stasera, venerdì, a Ceglie Messapica. Ad essere preso di mira è stato il supermercato “Suma” di via Venezia. Intorno all’ora di chiusura, un individuo è entrato nell’esercizio commerciale e ha intimato alla titolare di consegnare l’incasso, impugnando un fucile a canne mozze. Una volta arraffato il bottino, pari a circa 300 euro, il malvivente si è dileguato. Sul posto sono intervenuti i militari della caserma dei carabinieri con i colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni, che hanno avviato le indagini.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rapinatore si è materializzato nel supermercato intorno alle 20,30. Indossava un passamontagna per rendersi irriconoscibile ed abiti di colore verde. Tra le mani stringeva un fucile a canne mozze, che ha rivolto verso la proprietaria, presente alla cassa, a cui ha chiesto di consegnare tutti i soldi che aveva a disposizione. Nonostante lo spavento, la povera malcapitata non ha potuto fare altro che eseguire gli ordini. Non appena conquistato il bottino, il bandito è fuggito. Ultimo aggiornamento: 22:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA