Ladri negli uffici Anagrafe e Polizia locale del municipio: mistero

Ultimo aggiornamento: 11:22

Furto in municipio a Ceglie Messapica , in provincia di Brindisi. Nella notte ignoti si sono introdotti negli uffici di polizia locale, anagrafe, protocollo e notifiche, situati al piano terra, e del commissario prefettizio al primo piano, mettendoli a soqquadro.Per guadagnare l'accesso ai locali i malviventi hanno scardinato la grata di una finestra dell'ufficio dei vigili urbani. Ingenti i danni provocati. Da un primo sopralluogo, non sarebbero stati toccati documenti, circostanza però ancora da verificare. Il bottino racimolato ammonterebbe a 200 euro. Sul posto sono i corso i controlli dei carabinieri della stazione locale e dei colleghi della scientifica.