Con l'auto contro un muretto a secco: muore dopo l'intervento chirurgico

È tragico l’epilogo dell’incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio in via delle Grotte a Ceglie Messapica. Una Fiat Panda, condotta da un uomo del posto in compagnia di due sorelle, è finita contro un muretto secco.

Lo schianto

Ad avere la peggio, è stata proprio una delle donne, l’83enne Lorenzina Ligorio, trasferita in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi e deceduta questa mattina in seguito ad un intervento chirurgico reso necessario dallo schiacciamento del torace riportato a causa del violento impatto tra il veicolo e il muretto. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale, intervenuta con i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso nei pressi del punto in cui si è verificato il drammatico sinistro, situato in una zona molto nota della città per via della presenza delle Grotte di Montevicoli. La notizia della scomparsa dell’anziana ha scosso la comunità cegliese. E parenti e amici si sono subito stretti attorno alla famiglia in attesa dei funerali che si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa Maria Immacolata della Divina Provvidenza, in via don Guanella.