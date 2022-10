Incidente stradale sulla Tangenziale: auto si ribalta e finisce fuori strada

Incidente stradale sulla Tangenziale est di Lecce: auto esce fuori strada e si ribalta nelle campagne adiacenti. Illeso il conducente. Protagonista dello sfortunato incidente, avvenuto questa mattina all’altezza dello svincolo 9/a per Merine, è stato un 30enne di Squinzano alla guida di una Fiat Punto.

L’uomo percorreva la bretella est in direzione Maglie, per recarsi sul posto di lavoro, quando ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere prima contro il guardrail e poi cappottandosi nella campagna sottostante. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. Il giovane è uscito illeso dal mezzo e ha atteso l’arrivo dei soccorsi, richiamati sul posto da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia locale di Lecce.