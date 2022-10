In moto contro l'albero, decine di centauri e rombi di motore al funerale di Marcello

Grande commozione per i funerali di Marcello Giangreco, il 39enne di Salve che è morto domenica sera a seguito di un incidente, in moto, schiantandosi contro un albero nella marina di Pescoluse.

I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio nella chiesa di San Nicola Magno dal parroco don Marco Annesi. L’uscita del feretro è stata accolta dal volo di lanterne di carta e palloncini, sulle note di una canzone di Eros Ramazzotti. Un grande applauso ha preceduto il rombo di decine e decine di moto, a bordo delle quali c'erano gli amici dell'uomo, che per alcuni minuti hanno salutato Marcello per poi scortarlo fino al cimitero di Morciano di Leuca, luogo in cui verrà sepolto. Marcello lascia la moglie e tre figlie piccole.