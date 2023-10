Stp nella bufera, fuga dal Cda: si dimette anche il presidente Tomaselli

È diventata un vero e proprio terremoto la vicenda delle corse saltate da alcuni autisti della Stp di Brindisi e inserite comunque nella rendicontazione, motivo per il quale il socio di maggioranza non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2022. Oggi hanno rassegnato le dimissioni prima Alessandra Cursi, componente della società partecipata il cui 66 per cento delle quote è controllato dalla Provincia, e subito dopo il presidente Salvatore Tomaselli.

La vicenda



Alla luce delle dichiarazioni e delle prese di posizione dei rappresentanti istituzionali e politici dell’ente di via De Leo, tra i quali lo stesso presidente Toni Matarrelli, Tomaselli ritiene «non sussistere ulteriormente le condizioni di serenità, autonomia gestionale e fiducia per proseguire il mandato di presidente di questa società. Ad ogni modo, per senso di responsabilità nei confronti di un’azienda pubblica così importante per il territorio e per tutti i lavoratori in essa impegnati, ritengo doveroso accompagnare la stessa azienda fino allo svolgimento dell’assemblea dei soci già fissata per il 27 ottobre prossimo per l’esame del bilancio consuntivo 2022, che auspico venga approvato, anche alla luce degli ulteriori approfondimenti avviati, a garanzia della continuità aziendale e della tutela di tutti gli stakeholders».

Il punto



Solo dopo l’assemblea, dunque, «rassegnerò inderogabilmente le mie dimissioni.

Mi riservo successivamente - conclude l’ex senatore - ogni eventuale utile iniziativa che si rendesse necessaria volta alla tutela della mia onorabilità, della mia persona e del percorso svolto in questi due anni, sempre improntato ai principi di correttezza e collaborazione istituzionale, trasparenza e legalità». Tomaselli, dunque, allo stato attuale non intende aggiungere nient’altro mentre tutti i commenti del caso li farà dopo l’assemblea del prossimo 27.