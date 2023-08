In aeroporto con documenti falsi: due arresti

Hanno tentato di imbarcarsi in aeroporto con documenti falsi: arrestati. E' accaduto a Brindisi dove sono finiti in carcere un 35enne ed un 18enne di nazionalità somala. I due cittadini sono stati arrestati dalla polizia in aeroporto a Brindisi in quanto avrebbero tentato di imbarcarsi su un aereo diretto a Dublino, in Irlanda, usando documenti di identità falsi.

Al gate con documenti falsi

I due al momento dei controlli a uno dei gate dello scalo brindisino hanno mostrato agli agenti della polizia di frontiera carte di identità che sembravano rilasciate dalle autorità belghe. I poliziotti si sono subito resi conto che si trattava di documenti falsificati. Il 35enne e il 18enne, dopo aver dichiarato le vere generalità, sono stati condotti in carcere, con l'accusa di aver detenuto e utilizzato documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio.