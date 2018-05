Botte tra compagni di classe: costola fratturata a un 12enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FASANO - A dodici anni vedersi rompere una costola per un atto di bullismo e per di più da due compagni di classe. È una triste e brutta vicenda quella che arriva da Pezze di Greco, la più popolosa delle frazioni di Fasano dove un ragazzo è stato selvaggiamente picchiato in due diverse occasioni a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.Un ennesimo atto di bullismo che, vista l’età dei protagonisti, deve far riflettere e far alzare la guardia alle istituzioni, scuola in primis, e in famiglia. A denunciare ai carabinieri della Stazione di Pezze di Greco l’accaduto la mamma di un bambino di 12 anni. Quest’ultimo, insieme ad altri suoi tre amichetti, in pieno pomeriggio, era in strada a giocare. Poco dopo sono arrivati altri due adolescenti, uno dei quali precedentemente invitato per l’incontro ludico. L’altro, invece, è stato invitato ad andare via. Una banale lite tra ragazzini dunque. Ma “l’indesiderato” è andato su tutte le furie ed individuata, a suo modo di pensare, in uno degli altri ragazzi la causa scatenante del suo allontanamento si è avvicinato a questi e lo ha colpito, alle spalle, con un violentissimo pugno all’altezza del costato destro. Il 12enne è stramazzato al suolo dal forte dolore e dalla mancanza di respiro mentre il ragazzino violento, resosi evidentemente conto della gravità del suo gesto, si è allontanato velocemente.