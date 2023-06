Auto sommersa dall'acqua dopo il nubifragio: paura per una famiglia di Cisternino

Nel pomeriggio una famiglia di Cisternino (Brindisi) è stata soccorsa e messa in sicurezza dai vigili del fuoco a Ferrandina, in provincia di Matera, dopo una situazione di pericolo che si è determinata per le abbondanti piogge.

Auto sommersa dall'acqua

In una via compresa fra la zona Macchia e l'area industriale, nei pressi della strada statale 407 Basentana, la loro auto è rimasta bloccata e per quasi metà immersa nell'acqua. A bordo due adulti e tre minori che non riuscivano a uscire da soli e a mettersi al riparo. Quindi è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco. I cinque, seppur spaventati e provati dall'esperienza, sono illesi.

Sempre nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Matera dove uno smottamento, provocato probabilmente dalla rottura della condotta fognaria, ha riversato in via Granulari un'ingente quantità di pietre di grosse dimensioni. La strada è stata interrotta alla circolazione. Sul posto anche la Polizia di Stato.