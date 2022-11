Controlli nella movida: al setaccio 600 persone e oltre 200 veicoli. Scattano multe e fogli di via

Un avviso orale per atti persecutori, ossia stalking ed uno per reati predatori (furti e rapine) a carico di due francavillesi ed un foglio di via obbligatorio per truffa. Inoltre, sempre a Francavilla Fontana, sono state controllate circa 600 persone e 240 autoveicoli con quattro contestazioni di violazioni al codice della strada. Infine i controlli in una decina di locali e di negozi in cui sono state elevate tre sanzioni amministrative.

L'allarme criminalità

Sono questi i risultati ottenuti dai controlli disposti dal questore di Brindisi, Annino Gargano, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione, anche all’esito delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutesi in Prefettura nel Comune di Francavilla Fontana. La vita cittadina negli ultimi mesi è stata segnata da fatti particolarmente gravi, a cominciare dall'omicidio della sera del 9 novembre del 19enne Paolo Stasi. E poi anche anche dal pestaggio di un 17enne di Sava nella movida del centro e dall'aggressione di un calciatore e controlli n (in entrambi i casi i presunti responsabili sono stati individuati dai carabinieri).

Controlli interforze

Sono stati disposti servizi straordinari di controllo, anche di carattere amministrativo, a Francavilla, con l’impiego congiunto di personale della Questura e della sezione della polizia Stradale, unitamente agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Lecce e con la collaborazione di personale tecnico dell’Arpa Puglia, della Asl di Brindisi e della Siae.

Nella movida

Nelle ultime due settimane, particolare attenzione è stata rivolta proprio al comune di Francavilla Fontana, dove sono stati disposti posti di controllo lungo le strade principali e sulle vie di accesso alla città, con controlli anche dei negozi e dei locali pubblici del centro.