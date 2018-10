Aggredito e rapinato in piazza, identificati e denunciati in due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI -Un 43enne è stato aggredito in piazza Rubino a Latiano e i responsabili sono stati subito identificati e denunciati dai carabinieri. I due giovani, di 20 e 27 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di rapina aggravata e lesioni personali gravi in concorso. Una volta giunti in piazza per la segnalazione di una rissa, i militari hanno identificato la parte offesa, all’interno dell’ambulanza del 118, ferito con il volto tumefatto e sanguinante con vistosi segni di colluttazione. L'uomo ha riferito agli operanti di essere stato aggredito da due ragazzi, che gli hanno sottratto un telefonino che lui aveva trovato nella villa comunale. I due gli avrebbero anche strappato la collanina. La vittima è ancora ricoverata per le gravi ferite riportate, non è in pericolo di vita.