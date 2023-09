Minaccia di dare fuoco a impiegata del Comune: 35enne bloccata dalla polizia

Ha minacciato di dare fuoco ad una impiegata del Comune che non l'ha assecondata nelle richieste avanzate. E' accaduto a Trani dove una donna di 30 anni, dipendente di una cooperativa che si occupa del servizio di segretariato sociale per il Comune di Trani, è stata aggredita ieri, mentre era a lavoro in un ufficio comunale, da un'utente che le ha lanciato contro, mancandola, la benzina contenuta in una bottiglietta di plastica, minacciando di darle fuoco.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, l'utente - una donna di circa 35 anni, che avrebbe anche occupato un immobile di proprietà del Comune - avrebbe fatto alcune richieste alla vittima che non l'avrebbe assecondata, denuncia la Cgil.

La denuncia della Cgil

«Il Comune si attivi per salvaguardare il personale», sostengono Roberto Cannone e Ileana Remini, rispettivamente coordinatore Funzioni locali e segretaria generale Fp Cgil Bat che si dicono pronti «a chiedere un tavolo al prefetto della Bat Rossana Riflesso che coinvolga l'Amministrazione comunale di Trani affinché si ponga fine a questa incresciosa e pericolosa situazione».