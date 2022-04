Ennesima sparatoria: ucciso a colpi di pistola all'interno del locale. Muore titolare di un bar

Il titolare del bar Morrison's revolution, in via Rionero nel quartiere Borgovilla, alla periferia di Barletta, è stato ucciso intorno alle 19.30 con alcuni colpi di pistola all'interno del locale.

La vittima si chiamava Giuseppe Tupputi e aveva 43 anni. Indaga la Polizia che è sul posto. La prima ipotesi, di una rapina finita male, non sembra convincere gli inquirenti: si cerca un movente in altre direzioni. L'uomo sarebbe stato raggiunto da tre colpi di pistola, uno dei quali l'avrebbe ferito a morte, ma non ci sarebbe stata alcuna reazione. Le modalità ricordano quelle di un agguato.

All'esterno del locale, il "Revoluton's Morrison", ci sono delle telecamere che potrebbero avere ripreso dettagli importanti. La vittima, che abitava a poche decine di metri dal bar, era molto conosciuta e ben voluta da tutti. All'esterno del locale si è radunata molta gente sconcertata per l'accaduto: «È un locale frequentato solo da brave persone, non ce lo saremmo mai aspettato», dicono.

Tupputi lascia la moglie e due figlie, una delle quali molto piccola. Sua moglie, arrivata al bar dopo aver saputo dell'omicidio, è stata colta da un malore. Le condizioni di Giuseppe Tupputi, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco nel suo bar in via Rionero, sono apparse da subito gravi. E i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo sono stati vani.

Il problema sicurezza

Tupputi è il terzo caso di omicidio nella città della Disfida: a ottobre fu ucciso Claudio Lasala, appena 24 anni, probabilmente per un drink negato, in una discoteca del posto. In quel caso furono fermati due ragazzi, uno di 20 e l'altro di 18 anni, con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il 15 gennaio, invece, scomparve Michele Cilli. Il corpo del ragazzo, anche lui di 24 anni, a distanza di quasi tre mesi da quella notte, non è mai stato trovato. Sono stati arrestati, qualche settimana dopo, due trentenni del luogo: uno con l'accusa dell'omicidio e l'altro della soppressione del cadavere e di favoreggiamento. E il problema sicurezza, a Barletta, torna tragicamente dopo l'esecuzione di ieri.