Alessandro Borghese "avvistato" a Trani: in corso le riprese per "Quattro ristoranti"

Alessandro Borghese con i suoi "Quattro ristoranti" sta per invadere la città di Trani. E' lui stesso ad annunciarlo, tramite un video postato sui social che riprende la troupe già al lavoro in Puglia.

Le riprese andranno avanti per tutto il weekend. Ed è già totonomi per conoscere quali sono i ristoranti che si sfideranno nell'ormai famoso format in onda su Sky. Secondo i ben informati a contendersi il titolo di miglior ristorante di Trani saranno Babalù, Terra di Mare, Pelledoca e Memento. Non resta che aspettare la messa in onda (o monitorare i social network) per scoprirlo.