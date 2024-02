Just eat awards 2023: in Puglia c'è il miglior ristorante del sud Italia e delle Isole. La classifica

Con l'esplosione della scena gastronomica nell’ambito del food delivery, l’ampia varietà di opzioni disponibili offre ai consumatori italiani la possibilità di gustare piatti e cucine sempre diverse. In questo contesto, i ristoranti si evolvono e lavorano per garantire eccellenza e conquistare i propri clienti ed è per questo che Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, con i Just Eat Awards svela i migliori ristoranti d'Italia, che si sono ritagliati un posto di spicco nel cuore degli italiani.

“Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo della quarta edizione dei Just Eat Awards. Questo evento annuale celebra l'eccellenza culinaria dei nostri partner su Just Eat, e le ventidue categorie riconoscono l’incredibile qualità, la varietà e l'innovazione che caratterizzano il panorama gastronomico presente sulla nostra piattaforma” dichiara Andrea Frascaroli, Country Sales Lead Italy di Just Eat Italia.