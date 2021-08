Salento, relax e crudi di pesce per lo chef Alessandro Borghese, star di “Quattro ristoranti”

Tra i tanti vip in vacanza quest’estate nel Salento c'è anche lui, lo chef Alessandro Borghese, il conduttore del noto e amato programma Sky “Quattro ristoranti”. Borghese non è nuovo da queste parti, giacché proprio vestendo i panni del giudice - a lui spetta l'ultima parola nella sfida fra ristoratori - aveva incorato come miglior agriturismo del Salento una struttura di Corigliano d’Otranto.

Nei giorni scorsi Borghese è stato notato a Muro Leccese : ha infatti cenato nel ristorante Nonna Rosa - conosciuto per i crudi di mare - e poi al bar Mirron, il bar di “Ferruccio” dove si è concesso all'obiettivo curioso dei fan e dei salentini. Lo stesso Borghese, del resto, non fa mistero delle sue vacanze, il cui tour - anche gastronomico - insieme alla compagna, condivide ogni giorno su Instagram.