Turismo, resort, b&b e masserie sono sold out: Monopoli e Polignano a gonfie vele. Ecco le strutture più ricercate e quanto si spende

Dopo quelli del 25 aprile e del 1° maggio il lungo ponte del 2 giugno segna l’ennesimo sold out nel sud est barese e soprattutto a Monopoli e Polignano a Mare. Il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto temere il peggio in fatto di disdette ma, al contrario, non solo non ne sono arrivate ma c’è stato un incredibile aumento di richieste per alberghi e B&b.

Sold out in Puglia



«Un ponte importante quello del 2 giugno per le nostre strutture che registrano il tutto esaurito sia con le strutture al mare sia in masseria - spiega infatti Andrea Sabato, general manager di Talea Collection, società che ha diverse strutture importanti sia sui territori di Monopoli che di Polignano a Mare -. Storicamente un ponte quello della Festa della Repubblica caratterizzato dalla massiccia presenza di turismo interno. Quest’anno però ci piace registrare importanti flussi di clientela straniera: numerosi ospiti dalla Svizzera, Danimarca, Inghilterra e Stati Uniti, sicuramente degni di nota, sia al Melograno sia presso Peschiera Hotel.

Il trend generale è molto positivo, un ottimo viatico per la stagione estiva, che da calendario arriverà tra tre settimane, ma che di fatto è già iniziata, con le nostre strutture aperte già da oltre 2 mesi. Anche i nostri lidi, nonostante un clima ancora incerto, con ogni probabilità saranno sold-out per una tre giorni di vacanze che si preannuncia intensa e ricca di soddisfazioni».



Ad incrementare le presenze nelle strutture ricettive su Monopoli ma anche su Polignano a Mare e altri Comuni vicini, oltre tutto, in questo fine settimana ci ha pensato anche “Ora! Fest”, festival internazionale del cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, in programma proprio a Monopoli, dal domani sino al 7 giugno. Un fitto cartellone di appuntamenti con 10 film in concorso e 6 fuori concorso, oltre 20 i cortometraggi italiani e internazionali, di cui 17 in concorso e 5 fuori concorso presentati da WeShort per la rassegna Nuovo Cinema Breve.



Sono arrivati cinefili e operatori dei mass media da tutto il mondo data la presenza di artisti come l’attrice premio Oscar Helen Mirren, protagonista della prima giornata del Festival, che si unisce alle numerose star nazionali e internazionali che sfileranno sul tappeto rosso della kermesse come Marisa Tomei, Terry Gilliam, Matt Dillon, Matthew Modine André Aciman, Maria Sole Tognazzi e Sabina Guzzanti.



«Le località marittime e le città d’arte sono le mete preferite dal turismo nell’arco di questi giorni – spiega la presidente dell’Otm, associazione che riunisce gli operatori turistici monopolitani, Loredana Campanelli -. E noi con Monopoli e Conversano facciamo il pieno. La nostra zona, poi, fa perno anche sul turismo innovativo, e in particolare sull turismo esperienziale che si incentra sulla conoscenza di artigianato e agroalimentare e che dovrebbe attirare numerosi vacanzieri intenzionati a “sporcarsi le mani” per essere coinvolti in attività manuali ad alto valore aggiunto. In questo ponte da noi sono i turisti italiani a prevalere ma la presenza degli stranieri si prevede massiccia. In questo ponte la media dei pernottamenti si attesterà sotto le tre notti, quella degli stranieri sotto le quattro notti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA