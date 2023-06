Ponte del 2 giugno: cosa fare in Puglia, tutti gli eventi divisi per provincia

Il ponte del 2 giugno è ormai arrivato. Per non farvi prendere impreparati su cosa fare o dove andare questa è un'agenda (non esaustiva) degli eventi più interessanti in Puglia per trascorrere questi tre giorni, a partire dalla Festa della Repubblica.

Musei gratuiti

Il 2 e il 4 giugno doppio appuntamento con l'apertura gratuita dei musei statali su tutto il territorio nazionale e pugliese. Nella nostra Regione: il Museo nazionale archeologico di Altamura, il Castello Svevo di Bari, la Galleria nazionale della Puglia "Devanna" di Bitonto, il museo archeologico e castello svevo di Gioia del Colle, il parco archeologico di Monte Sannace, il museo nazionale Jatta di Ruvo di Puglia, Castel del Monte, l'Antiquarium e parco archeologico di Canne della Battaglia, il museo archeologico nazionale di Canosa di Puglia, il castello svevo di Trani, il museo archeologico nazionale "Andreassi" e il parco archeologico di Egnazia, il parco archeologico di Siponto, il museo archeologico nazionale e castello di Manfredonia e il castello di Copertino.

